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Yaramazlara biraz batar!

Sıra dokumaya geldi: Angora Halı da konkordato ilan etti

Konkordato talep eden halı sektörünün önemli oyuncularından Angora Halı’ya komiser atandı.

Fotoğraf: Angora Halı

Gaziantepli Şiveydinli ailesine ait Angora Halı’nın İstanbul Anadolu 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonrası mühlet verilen şirkete konkordato komiser heyeti atandı.

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45 milyon lira sermayeli Antep merkezli şirketin, yurt dışı satışları yanı sıra Türkiye genelinde yüzlerce satış noktası bulunuyor.

Geleneksel halı, kilim ve dokumacılık alanında uzun yıllar yürüttükleri faaliyetlerine bir süre ara veren Şiveydinli ailesi, 2001’de Angora markası ile yeniden üretime dönmüştü.

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Dokuma sektöründe son olarak 46 yıllık Saray Halı konkordato talep etmişti.

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