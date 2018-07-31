Sıra doğalgaza geldi: Konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam

Elektriğin ardından doğalgaza da zam geldi. BOTAŞ, doğalgaza konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapıldığını duyurdu.

BOTAŞ’tan yapılan açıklama şu şekilde: “Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere Kuruluşumuzun konut abonelerine doğal gaz satış fiyatlarındaki en son düzenleme 2014 son çeyreğinde yapılmıştır. Yaklaşık olarak 44 aydır herhangi bir artış yapılmamış aksine Ekim 2016 tarihinde yaklaşık %10 indirim uygulanmıştır. Ham petrol varil fiyatlarında ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak Kuruluşumuzun doğal gaz alım maliyetlerinde önemli oranda artışlar meydana gelmiştir. Son iki yılda brent petrol fiyatlarında % 100’ü bulan ve döviz kurunda ise yaklaşık % 63’lük artış gerçekleşmiştir. Bu nedenle doğal gaz toptan satış fiyatlarımızda yeni bir düzenlemeye gidilmesi zorunlu hale gelmiştir.”

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın son dönemdeki enerji üretiminde güçlü bir şekilde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verdiğini belirten BOTAŞ, kurum olarak kendilerinin de bu politika çerçevesinde planlama yaptığını kaydetti.

İki ayrı zam gelmişti

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5 zam yapılmıştı.

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Elektriğe konutta yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde ise yüzde 14 zam geldi.