Sıra diplomaya geldi: Sabah’a göre İmamoğlu’nun mezuniyeti ‘şaibeli’

İktidara yakın Sabah gazetesi, ‘millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının ‘şaibeli‘ olduğunu öne sürdü. İmamoğlu, “Olan diplomamla ilgili haber yapmışlar” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Belediye başkanı olmak için aranan yeterlilik ilkokul mezunu olmak.

Reklam

Buna karşılık Kenan Kıran imzalı haberde İmamoğlu’nun 1990 yılında yatay geçiş yapılamayacak üniversitelerden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’ne geçiş yaptığı savunuldu.

İmamoğlu’nun 59 diplomat notuyla yatay geçiş şartlarını da sağlayamadığı öne sürülen haberde, “Sağlayabilmiş olsaydı, kalan yıllarda sınıfı geçecek kadar puan bile alsaydı, diploma notunun 70’den aşağı olmaması gerekirdi” dendi.

İddiaya yanıt veren İmamoğlu, “Ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu sabah da benim diplomamla ilgili haber yapmışlar ama altını çizelim; olan diplomamla ilgili” dedi.