Sıra Danimarka’da: Yıldırım’ın ziyaretinin iptali istendi

Danimarka, Başbakan Binali Yıldırım’ın ülkeye ziyaretinin ertelenmesini talep etti.

Yıldırım, 20 Mart’ta Danimarka’ya gideceğini, burada hem referandum toplantısı yapacağını hem de resmi temaslarda bulunacağını söylerken Danimarka’nın olumsuz bir tavrı olmadığını belirtmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Yıldırım’ın planlanmış ziyaretinin ertelenmesi talebine gerekçe olarak Türkiye ve Hollanda arasındaki gerginliği gösterdi.

Rasmussen, açıklamada, “Türklerin Hollanda’daki mevcut saldırıları bu mitingden ayrı görülemez. Bu yüzden Türk mevkidaşıma mitingin ertelenmesini önerdim” ifadelerini kullandı.

Daha önce Almanya, Avusturya ve Hollanda hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yürütmesine izin vermemişti.