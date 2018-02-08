Sıra Burdur’da: Açık alanda içki içmek yasaklandı

Burdur’da açık alanda içki içmek yasaklandı.

Vali Şerif Yılmaz, yazılı açıklamasında, kentte ‘çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alan kişilerin engellenmesine yönelik karar alındığını’ kaydetti.

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Kararların 5422 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na dayandığını ifade eden vali, araç içinde ve dışında olmasına bakılmaksızın ‘çevreyi rahatsız edecek şekilde’ ve açıkta içki içmenin yasaklandığını ifade etti.

Yasak kapsamına piknik ve ören yerleri, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethaneler, terk edilip kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM’leri, köprü altları, mezarlıklar ve gezinti yerleri alındı.

Yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu’na göre ceza kesilecek.

Daha önce Düzce ve Antalya’da da benzer yasaklar getirilmişti.