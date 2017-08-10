‘Sıra bizde’: Kandıra’da sıcaktan bunalan köpekler plaja ‘akın etti’

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi plajlarından Kumcağız’da, sıcaktan ‘bunalan’ köpekler denize girdi. (DHA/Yusuf Tokaç)
Yaramazlara biraz batar!
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi plajlarından Kumcağız’da, sıcaktan ‘bunalan’ köpekler denize girdi. (DHA/Yusuf Tokaç)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekillerine verilen maaşı ‘yeterli bulmadı’: “Millet çok zanneder ama gelip bir de Ankara’da onların yaşantılarını görün.”
Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırısının ardından milli takımı bırakan Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in çağrısının ardından bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ve Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ yazılı pankartı açtıkları iddiasıyla siyah-beyazlı 17 taraftar hakkında yakalama kararı çıkardı.
Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
Metro Turizm’le seyahat eden 13 yaşındaki bir çocuğun üstüne kaynar su döküldü. Vücudunda yanık oluşan çocuk ve 18 yaşındaki ablası yolda indirilerek ambulansa bırakıldı.