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Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Sıra bizde’: Kandıra’da sıcaktan bunalan köpekler plaja ‘akın etti’

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Kocaeli’nin Kandıra ilçesi plajlarından Kumcağız’da, sıcaktan ‘bunalan’ köpekler denize girdi. (DHA/Yusuf Tokaç)

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