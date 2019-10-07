Sır değil, emek: 10 yıl gençleşmek için 23 uzmandan 23 öneri

ZEYNEP GÜVEN ÜNLÜ

Estetik müdahaleler ve giyim stilimizle daha genç görünmemiz mümkün. Vitaminler, egzersizler ve keyifli bir sosyal hayatla kendimizi daha genç de hissedebiliriz. Ancak gerçekten genç yaşamak istiyorsak bunların hiçbiri tek başına yeterli değil.

Düşünme biçimimizden, yaşam alışkanlıklarımıza, beslenmeden cinselliğe bakışımıza, işi takıntı boyutuna taşımadan devam ettireceğimiz kontrol ve önlemlere, beden ve ruh sağlığımızı bir bütün olarak ele alıp korumak, genç yaşamanın belki de tek sırrı. En azından, şimdilik.

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Gazeteci Özgür Gökmen Çelenk sağlık alanındaki 16 yıllık birikimini ‘Gençlik Sırları’ kitabında bir araya getirdi, kolay anlaşılan bir başucu kitabına imza attı.

Türkiye’nin en kıdemli sağlık gazetecilerinden Özgür Gökmen Çelenk, ‘Gençlik Sırları’ kitabını işte bu bütünsel yaklaşımla kurguladı. 16 yılda Radikal’de ‘Her Şeyin Başı Sağlık’ dergisini ve Posta’nın sağlık sayfalarını hazırlarken görüşlerine başvurduğu yüzlerce doktor ve uzmandan 23 isimle derinlemesine röportajlar yaptı. Kitabında önerileri okuyanın kafasında soru işareti bırakmayacak şekilde yalınlaştırdı ve her zaman başvurabileceğiniz bir başucu kitabına imza attı.

10 yıl gençleşmek mümkün mü? Kitap bu soruya ‘evet’ diyor ve her yaşta

uygulanabilecek 250 öneri sunuyor.

Dünya genelinde ortalama ömür uzasa da obezite, tansiyon, şeker, kalp gibi kronik hastalıklara sahip olanların sayısı hızla artıyor. Oysa bu hastalıklar, hemen herkesin uygulayabileceği basit diyet ve egzersizlerle daha oluşmadan engellenebiliyor.

Depresyon ve kaygı bozuklukları modern insanın kabusu olmaya devam

ediyor. Oysa iş hayatının ve toplumun gittikçe artan beklentileriyle kendi ihtiyaçlarımız arasında kuracağımız denge ve bakış açımızda yapacağımız değişiklikler, sorunları yönetebileceğimiz seviyeye çekiyor. Uzayan ömürle gündeme gelen Alzheimer gibi beyin hastalıkları, eğlenceli zihin egzersizleriyle ve gıda takviyeleriyle ötelenebiliyor.

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‘Posta Kitap’tan çıkan 264 sayfalık ‘Gençlik Sırları’, yanıtını bulacağınız sorulardan bazıları şunlar: “Ömrünüzü kısaltan alışkanlıklar neler?”, “Şeker yiyen neden daha erken yaşlanıyor?”, “Hangi beslenme tarzı genç genleri uyandırıyor?”, “Yaşlanmayı tersine çeviren tedaviler var mı?”, “Kimler gen testi yaptırmalı?”, “Ruhunuzu esir alan takıntılarla (obsesyon) nasıl mücadele edeceksiniz?”, “Hangi yaşta hangi sağlık kontrolü yapılmalı?”, “Daha enerjik olmanın ipuçları neler?”, “Göbek eritmek için en iyi diyet hangisi?”, “Cinsel performans nasıl artırılır?”, “Ameliyatsız estetik yöntemler hangi bölgelerde işe yarar?”, “Daha güçlü hafıza için ne yapmalı?”

Bilim ebedi yaşamın sırrına ulaşana kadar elimizdeki tek araç, bedenimize ruhumuza iyi bakarak bu süreci yavaşlatmak. Unutmadan, yaşlandığımızı kabul etmek de bugüne uyum sağladığımızın, bir anlamda “genç olduğumuzun” belirtisi.