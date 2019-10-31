Sinüzit ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, burnundan 18 yıl önce sakladığı marihuana kapsülü çıktı

Avustralya’nın Sydney kentinde sinüzit ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın burnundan 18 yıl önce hapishanedeyken sakladığı marihuana kapsülü çıktı.

Fotoğraf: BMJ Medical Journal

Baş ağrısı ve sinüzit şikayetiyle Westmead Hastanesi’ndeki Kulak Burun Boğaz bölümüne muayeneye giden 48 yaşındaki adamdan doktor tomografi istedi.

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Tomografide burun taşı olduğu zannedilen cisim ameliyatla çıkarıldığında 1.9 santimetre büyüklüğünde içinde marihuana saklanmış bir kapsül olduğu ortaya çıktı.

Adam kapsülü 18 yıl önce cezaevindeyken kendisini ziyarete gelen kız arkadaşının verdiğini, gardiyanlardan saklamak için de kapsülü burnuna soktuğunu anlattı.

Doktorlar kapsülün etrafından biriken mineraller sayesinde kapsülün yapısının bozulmadığını söyledi.