Sinovac’tan 125 milyon doz alan Endonezya, 50 milyonluk Pfizer ve AstraZeneca anlaşmasında son aşamada

Endonezya sağlık bakanı, Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca’nın Covid-19 aşılarından 50 milyon doz almak üzere yürütülen görüşmelerin son aşamasında olduklarını açıkladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bakan Budi Gunadi Sadikin, AstraZeneca ile anlaşmanın yeni yıldan önce, Pfizer anlaşmasının da ocak ayının ilk haftasında tamamlanacağını belirtti.

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Bakan 1.3 milyon sağlık çalışanın aşılama çalışmalarında öncelikli olacağını ifade etti.

268 milyondan fazla nüfusu olan Endonezya, 125 milyonu Sinovac, 50 milyonu Novavax ve 53 milyonu küresel aşılama programı COVAX’tan olmak üzere toplamda 329 milyon doz aşıyı garantiledi.

Sinovac aşısının 1.2 milyon dozluk ilk parti teslimatı 6 Aralık’ta ülkeye ulaştı. 1.8 milyon dozun da önümüzdeki ay teslim alınması bekleniyor.