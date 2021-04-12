Sinovac’ın bir varyanta karşı etkisi ‘sınırda’

Brezilya’daki geniş çaplı bir araştırma, Çinli Sinovac’ın Covid-19 aşısının, ülkede yaygın şekilde görülen P1 varyantına karşı yüzde 50.7 koruyucu olduğunu ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Üçüncü faz çalışmalarını yürüttüğü Sinovac aşısını üretmeye de başlayan Sao Paulo’daki Butantan Biyomedikal Merkezi, aşının P1 ve daha az görülen P2 varyantlarına karşı etkinliğini ölçtü. Sonuç: Yüzde 50.7.

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Merkez, daha önceki çalışmada aşının corona virüsüne karşı genel etkinliğini yüzde 50.4 bulmuştu. Yeni sonuçlar varyanta karşı yüzde 0.3 daha fazla koruma anlamına geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 aşılarında etkinlik oranı için alt sınır olarak yüzde 50’yi belirlemişti.

Aşının ağır hastalardaki koruyucu etkisi yüzde 83.7 ila yüzde 100.

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Lancet’a gönderdiler

12 bin 400 gönüllüyle düzenlendiği belirtilen çalışmanın değerlendirilmek üzere saygın tıp dergisi The Lancet’a gönderildiği bildirildi.

Son haftalarda günlük 40 bine yaklaşan vaka sayısıyla pandemide merkez ülkelerden biri haline gelen Brezilya, 353 binle ölüm sayısında ABD’den sonra en yüksek ikinci ülke konumunda. Ülkede dün ‘corona’dan 1803 kişi öldü.

Uzmanlar, son dönemde kontrolden çıkan artışı, yetkililerin yeterli tedbir almamasına, aşılamadaki sorunlara ve ‘corona’ varyantlarına bağlıyor.

Bir araştırma, bir itiraf

Türkiye’de de yaygın olarak uygulanan Sinovac dahil, baştan beri etkinliğiyle ilgili soru işaretleri bulunan Çin menşeli aşılarla ilgili hafta sonunda iki önemli haber gelmişti.

Şili Üniversitesi’nin düzenlediği gerçek zamanlı bir araştırmanın sonucuna göre, Sinovac’ın aşısında, ilk dozda etkinlik yüzde 3, ikinci doz uygulandıktan iki hafta sonra etkinlik ise yüzde 56 düzeyinde. Bu BioNTech, Moderna gibi mRNA aşılarındaki yüzde 90 düzeylerine kıyasla hayli düşük.

Çin Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Müdürü Gao Fu “Aşılarımızın koruyuculuk oranı yüksek değil” diyerek Çin’de geliştirilen aşılarla ilgili itirafta bulunmuştu.