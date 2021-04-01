Sinovac mı BioNTech mi: Kim hangi aşıyı tercih etmeli?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, herkesin hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırması gerektiğini söylerken tercih şansı bulunanların ise sağlık durumuna göre karar vermesini önerdi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de aşılama Çin’den alınan Sinovac aşısıyla ocak ayında başlamıştı. Şimdiye dek 16.2 milyon doz aşı uygulandı. BioNTech firmasından alınan aşılar, kısa süre sonra uygulanmaya başlayacak.

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AA’ya konuşan Prof. Dr. İsmail Balık, kullanılan tüm aşıların corona virüsünün Britanya mutasyonuna karşı etkili olduğunu belirterek Britanya ve İsrail’de vaka ve ölüm sayılarının düşmesinde aşılamanın etkisinden bahsetti.

Profesör, Türkiye’de bugüne kadar Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısının yapıldığını, BioNTech aşısının da ülkeye geldiğini belirterek vatandaşların iki aşıdan birini tercih edebileceğini anımsattı.

‘Artık 60 yaş üstü ağır vaka görmüyoruz’

“Vatandaşlarımız hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmalı” diyen Prof. Dr. İsmail Balık, aşıların ağır hastalığı ve ölümleri engellediğini, Sinovac aşısının yapıldığı ülkelerde ölüm oranlarının ciddi derecede azaldığını kaydetti.

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Profesör, “Bu veri bize de yansıdı, öyle ki Türkiye’de de artık 60 yaş üstünde ağır vakaları görmez hale geldik. Şu anda daha çok 40-60 yaş arasında. O nedenle, hangi aşıyı buluyorsak o aşıyı mutlaka yaptıracağız” diye konuştu.

Tavsiye verdi

Prof. Dr. Balık, Sinovac ve Biontech aşıları üzerine üniversitede yapılan klinik gözlemlere ilişkin şunları söyledi: “Klinik gözlemlerimize göre, eğer alerjik bünyeniz varsa mRNA aşısı (BioNTech gibi) yerine tercihiniz varsa alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı olan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz. Çünkü, çalışmalarda sadece BioNTech değil diğer mRNA aşılarının daha çok reaksiyon yaptığı gözlendi. Ayrıca, mRNA aşıları, inaktif aşılara göre daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor, immün sistem üzerine uyarıcı etkisi daha fazla olduğu için. Dolayısıyla, bağışıklık yanıtı zayıf olabilecek bünyeye sahip olanlar, mRNA aşısını tercih edebilir.

Hangi hastalar?

‘Bunlar kim’ dersek… Obezitesi bulunanlar, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler veya çeşitli hastalıkları nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar, eğer seçenekleri varsa mRNA aşısı olan BioNTech aşısını tercih edebilirler. Ancak yine onlarda da inaktif aşısının çalıştığını, işe yaradığını söylememiz lazım. mRNA aşıları tek dozdan bir hafta sonrasından itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor, inaktif aşılar ise ancak ikinci dozdan 15 gün sonra belirgin bağışıklık oluşturuyor.”

Balık, kanser tedavisi tamamlananların bağışıklık sistemlerinin toparlanmış olacağını belirterek, “Dolayısıyla bu kişiler için iki aşı arasında bir farklılık görülmez” dedi.

‘mRNA’da yan etki daha fazla’

Prof. Dr. Balık, “İleri yaştaki kişilerde de mRNA aşıları, daha etkin görülüyor ama onlarda bazı yan etki ihtimali daha fazla oluyor” diye konuştu.

İki aşıyı yan etkileri açısından değerlendiren Balık, şunları söyledi: “BioNTech aşısı, yan etki olarak daha fazla kendini gösteriyor. Bunlar, aşı yerinde ağrı, şişlik, ateş ve vücut kırgınlığı gibi belirtiler. BioNTech aşısında daha fazla görülüyor ama bunların hiçbiri risk oluşturmuyor, kişiyi ağır hastalık geçirme ve ölüm riskinden koruyor. İnaktif olan Sinovac aşısında ise bu tip yan etkiler ya olmuyor ya daha az gözüküyor.”