Sinovac aşı deneyleri koordinatörü: Ocak ortasında ara sonuç açıklanacak

Türkiye’nin 50 milyon doz satın aldığı Çin’in Sinovac Covid-19 aşısının etkinliği hakkında yürütülen klinik deneylerin koordinatörü Prof. Dr. Murat Akova, ocak ayı ortasında testlerde hedefledikleri rakamlara ulaşacaklarını ve denemelerin ara etkinlik analizi sonucunu açıklayacaklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Akova, ara sonuçları açıklamak için gönüllüler arasında 40 vaka tespit etmeleri gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti: “Şu anda halihazırda elimizdeki veriye güveniyoruz. Analizler devam ediyor. Şu ana kadarki gidişat ocak ortasına kadar hedeflediğimiz sayılara ulaşacağımızı gösteriyor.“

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Türkiye’ye dün gelen aşılar 14 gün boyunca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından teste tabi tutulacak.

TİTCK’nın aşılara uygulayacağı testler ile klinik deney ara sonuçları hemen hemen aynı günlerde tamamlanmış olacak.

En az binlerce denek üzerinde yapılan ve üçüncü faz olarak adlandırılan testler, istatistiki olarak daha emin sonuçlar verdiği bilinen en az 40 vakaya ulaşılmadan ara sonuç vermiş olarak kabul edilmiyor.

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Sinovac’ın ürettiği CoronaVac isimli aşının Türkiye’deki klinik testleri 14 Eylül’de başladı. Bu testlerde her üç gönüllünün ikisine aşı, birine ise plasebo olarak adlandırılan koruyucu olmayan aşı yapılıyor. Testte ikinci dozdan sonraki 14. günden itibaren aşının gönüllüleri ne kadar koruduğu ölçülüyor.

Üçüncü faz testler Çin dışında Türkiye, Brezilya ve Endonezya’da yürütülüyor. Testlerde elde edilen sonuçlar hakkında şu ana ayrıntılı açıklama geçen hafta Türkiye’den geldi ancak ara sonuçlar henüz yayımlanmadı.

Türkiye’de 24 Aralık itibarıyla 1322 gönüllüde 29 vaka tespit edilmişti. Bunların 26’sı plasebo yapılan gönüllü kolunda, üçü ise aşılı gönüllü kolunda yer aldı. Bu sayılar ışığında aşının virüse karşı etkililik oranı yüzde 91.25 olarak hesaplandı.

Brezilya ise herhangi bir ayrıntı vermeden sadece aşının yüzde 50 ila yüzfe 90 etkili olduğunu açıklamıştı.

Akova 5 Ocak itibarıyla ikinci dozu alıp üzerinden 14 gün geçmiş hasta sayısının 3 bini geçeceğini ifade etti.

Testlerdeki gönüllü sayısının başlangıçta çok yavaş arttığını ancak kasım ayından sonra hızlandığını belirten Akova şunları söyledi: “Ne zamanki hastalığın şiddeti arttı, toplumda aşı farkındalığı daha belirgin ortaya çıktı ve denemeleri 20 Kasım’da halka açtık o zaman gönüllü patlaması oldu. Günde 20 kişi aşılarken günde 300 kişi aşılar hale geldik.”

Testler ara sonuçlardan sonra da devam edecek. Gönüllüler testler kapsamında bir yıl süreyle izlenecek.