Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sinop’taki nükleer santral projesi maliyet nedeniyle durduruldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sinop’ta Japonya ile birlikte yapılması öngörülen nükleer santral hakkındaki çalışmaların maliyetlerin artması nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan G20 zirvesine katılmak için gittiği Japonya’da Nikkei gazetesiyle yaptığı söyleşide şöyle konuştu: “(Fizibilite raporunda) daha önce projenin maliyeti ve takvimi konusunda mutabık kaldığımız ile uyumsuz bir resimle karşılaştık. Sinop nükleer güç santralinin istediğimiz gibi ilerlememesi elbette üzücü. Ancak Japonya ile işbirliğimizi nükleer enerji ile sınırlamıyoruz.”

Reklam

Erdoğan Japonya ile nükleer enerji yerine daha az kirlilik yaratan kömür, yenilenebilir enerji ve taşımacılık alanında işbirliği yapılabileceğini, iki ülkenin ‘en kısa zamanda’ enerji alanında işbirliği için bir mutabakat zaptı imzalayacağını ümit ettiğini belirtti.

Japonya ve Türkiye 2013 yılında Sinop’ta dört nükleer reaktör kurmak için anlaşma sağlamıştı. İnşaatın 2017’de başlaması ve ilk reaktörün 2023’te faaliyete geçmesi planlanıyordu. Proje, Japonya’nın altyapı ihracı alanında model gördüğü bir girişim olarak tanıtılıyordu.

Maliyet artışına gerekçe olaraksa 2011’de Japonya’daki Fukushima Daichi nükleer santralında meydana gelen nükleer kazanın ardından yoğunlaştırılan güvenlik önlemlerinin maliyeti ve liradaki değer kaybı gösteriliyor.

Reklam

İddia: Japonlar Sinop’taki nükleer santralden çekiliyor

SON HABERLER

THY mağduru anne: Çocuklarını uçağa bindirdi, dokuz saat haber alamadı

Refakatsiz çocuk taşıma yetki belgesi ile çocuklarını Berlin’den Adana’ya Türk Hava Yolları (THY) uçuşu ile gönderen anne, hava muhalefeti nedeniyle Adana’ya değil Gaziantep’e inen uçaktaki çocuklarından saatlerce haber alamadığını ve THY’yi bu ihmalinden dolayı dava edeceklerini söyledi.

Selvi’den AKP kulisi: Erdoğan ile Yazıcı arasında İmamoğlu gerginliği çıkmış

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ordu Havalimanı’nda yaşanan VİP olayıyla ilgili yargı kararının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesebileceği yönündeki değerlendirmesine itiraz ettiği, bunun üzerine ikili arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

HDP’li Oluç: Mektuptaki çağrı İstanbul seçimiyle izah edilemez

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, Abdullah Öcalan’ın mektubunda yaptığı çağrıyı doğru okuduklarını söyleyerek, “Biz bu meseleye çok daha geniş bir perspektifle baktık. biz ilk gördüğümüz andan itibaren bunun seçimle ilgili olmadığını düşündük ve eş genel başkanlarımız da kısa sürede açıklama yaptılar” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...