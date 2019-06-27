Sinop’taki nükleer santral projesi maliyet nedeniyle durduruldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sinop’ta Japonya ile birlikte yapılması öngörülen nükleer santral hakkındaki çalışmaların maliyetlerin artması nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan G20 zirvesine katılmak için gittiği Japonya’da Nikkei gazetesiyle yaptığı söyleşide şöyle konuştu: “(Fizibilite raporunda) daha önce projenin maliyeti ve takvimi konusunda mutabık kaldığımız ile uyumsuz bir resimle karşılaştık. Sinop nükleer güç santralinin istediğimiz gibi ilerlememesi elbette üzücü. Ancak Japonya ile işbirliğimizi nükleer enerji ile sınırlamıyoruz.”

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Erdoğan Japonya ile nükleer enerji yerine daha az kirlilik yaratan kömür, yenilenebilir enerji ve taşımacılık alanında işbirliği yapılabileceğini, iki ülkenin ‘en kısa zamanda’ enerji alanında işbirliği için bir mutabakat zaptı imzalayacağını ümit ettiğini belirtti.

Japonya ve Türkiye 2013 yılında Sinop’ta dört nükleer reaktör kurmak için anlaşma sağlamıştı. İnşaatın 2017’de başlaması ve ilk reaktörün 2023’te faaliyete geçmesi planlanıyordu. Proje, Japonya’nın altyapı ihracı alanında model gördüğü bir girişim olarak tanıtılıyordu.

Maliyet artışına gerekçe olaraksa 2011’de Japonya’daki Fukushima Daichi nükleer santralında meydana gelen nükleer kazanın ardından yoğunlaştırılan güvenlik önlemlerinin maliyeti ve liradaki değer kaybı gösteriliyor.