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Yaramazlara biraz batar!

Sinop’ta nükleer karşıtlarına biber gazlı ve coplu saldırı

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Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santral projesi için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısına alınmayan yaklaşık 200 kişi, valilik binasına yürüdü.

Fotoğraflar: DHA

Sinop’ta kurulması planlanan nükleer santral için bugün ÇED raporu kapsamında halk katılım toplantısı gerçekleştirildi. Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nin salonunda düzenlenen toplantıya katılmak isteyen nükleer karşıtı yaklaşık 200 kişi, otele 500 metre uzaklıkta polis tarafından kurulan barikatla durduruldu.

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Polis geçişe izin vermemesi üzerine çevreciler geri dönerek valiliğe gitmek istedi. Grup, Sakarya Caddesi’ndeki polis barikatını aşıp valilik binasının önüne kadar geldi. Valiliğe ve savcılığa şikâyet dilekçesi vermek isteyen gruptakiler, valilik binasına girmek istedi. Bunun üzerine polisle eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis, gruba cop ve biber gazıyla saldırarak dağıttı.

Olay sonrasında CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Valisi Hasan İpek ile görüşmek üzere makamına çıktı. Grup adına temsilciler de şikâyet dilekçelerini valiliğe ve savcılığa verdi.

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