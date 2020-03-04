Sinop’ta nükleer karşıtı çevre gönüllülerine beraat

Sinop’ta kurulmak istenen nükleer santralla ilgili toplantıya alınmayınca valilik önünde protesto başlatan Sinop Nükleer Karşıtı Platform üyeleri beraat etti.
Yeşil Gazete’den Pınar Demircan’ın haberine göre Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Merkez Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Sinop Nükleer karşıtı Platform üyesi 17 kişinin suç işlemediğine hükmedildi.
Çevre gönüllülerine saldırı
6 Şubat 2018’de nükleer santral projesine ilişkin düzenlen Halkın Katılımı Toplantısı’na yolların barikatla kesilmesi nedeniyle geç kaldıklarını ve bu nedenle toplantıya alınmadıklarını öne süren Sinoplular, valilik önünde durumu protesto etmişti. Polisin gaz, tazyikli su ve cop kullandığı müdahalesiyle karşılaşan nükleer karşıtlarına, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet kapsamında dava açılmıştı.