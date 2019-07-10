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Yaramazlara biraz batar!

Sinop’ta ırkçı pankart kaldırıldı

Sinop’ta, işletmeci tarafından plaja asılan, üzerinde Türkçe ve Arapça ‘Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez. Türk ırkı var olsun’ yazılı pankart, polisin uyarısının ardından kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

İşletmeci Akıncı, hiçbir zaman insanlar arasında ayrım yapmadıklarını ‘ancak memleketlerinde savaşa katılmayan Suriyeli ve Afganlar’ın kendilerinden daha rahat yaşamasını hazmedemediğini‘ söyledi.

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Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerimizi de rahatsız ediyorlar. Bu pankartı yazdırmadan önce de yabancı beş, altı kişi sahile geldiler, pantolonlarını çıkartıp, iç çamaşırlarıyla denize girdiler. Bu, bardağı taşıran son damla oldu. Ben de bir pankart yazdırma gereği hissettim. Vatanı için savaşmayanların burada sefa sürmeye hakkı yoktur. Benim askerim, Türk askeri Suriye’de şehit olurken, onlar burada eğleniyor. Uyarıda bulundular, biz de pankartı kaldırdık.”

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