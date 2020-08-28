Sinoplu balıkçıların Ege’de avladığı 70 kiloluk orkinos ilgi odağı oldu

Sinoplu balıkçılar tarafından Ege Denizi’nde avlanan 70 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı ilgi odağı haline geldi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Sinop’tan avcılık yapmak için Ege Denizi’ne giden bir balıkçı teknesinin ağına 70 kilogram ağırlığında orkinos takıldı.

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Sinop’a götürülen ve tezgahta satışa sunulan dev balık görenlerin çoğu cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.

Balıkçı Hasan Yusufoğlu, bölgelerinde orkinos avcılığı olmadığından balığı görenlerin şaşırdığını söyledi.

Yusufoğlu şunları söyledi: “Fiyatını soranlar, fotoğraf çekenler oldu. Bu bölgede tezgahlarda nadir görüldüğünden yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Kilogramı 80 liradan satışa sunduğumuz balığa alıcı Ankara’dan çıktı. Biz de balığımızı oraya göndereceğiz.”