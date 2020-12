Sinopharm, aşısının yüzde 79 etkili olduğunu açıklayarak onay başvurusu yaptı

Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısının son aşama sonuçlarının yüzde 79.34 etkili olduğu açıklanarak, ülkede kullanım onayı için başvuru yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin açıkladığı oran 9 Aralık’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin yüzde 86 olarak duyurduğu ara sonuçlardan daha düşük.

Şirket sözcüsü söz konusu tutarsızlıkla ilgili yorum yapmazken ayrıntılı sonuçların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Birçok gelişmekte olan ülkenin yaygın aşılama kampanyalarında kullacağı Çin aşılarıyla ilgili veriler bir süredir parça parça açıklanıyor.

Uzmanlar farklı sonuçların aşılara olan güveni sarsacağı konusunda uyarıyor.

Çinli şirketlerin ürettiği aşılar için Endonezya, Brazilya, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerle anlaşmalar yapıldı. Ancak şirketlerin hiçbiri henüz detaylı etkinlik verilerini açıklamadı.

