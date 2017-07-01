Sinop valisi ‘asfalt’ için ‘yağmursuzluk duası’na çağırdı: İnşallah bu sene rahatsız etmez

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Sinop Valisi Hasan İpek, kentte yürütülen asfaltlama çalışmalarının aksamaması için din adamlarını ‘yağmursuzluk duası’na çağırdı.

‘Asfalt yapmamız için yağmaması lazım’

AA’nın haberine göre Karadeniz’de özellikle ağustos ve eylül aylarında sık sık yağmur yağdığına dikkat çeken İpek, yağışın sonbaharda azalması için hocalardan dua istedi: “Her sene yağmur duasına çıkıyoruz ama bizim asfalt yapmamız için yağmur yağmaması lazım. Güz günü geçtikten, tarladaki buğdaylar olduktan sonra hocalarımızı yağmursuzluk duasına çağırıyorum. Dikmen de bunun öncüsü olacak. İnşallah yağmur bu sene bizi rahatsız etmez, böylece hem planlanan programımızı hem de ek programlarımızı yapabiliriz.”