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Sınırsız özgürlük: Reuters kareleriyle ‘Burning Man’ festivali

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ABD’nin Nevada eyaletinde, sınırsız özgürlük ve barış ortamıyla yaratıcılığı ortaya çıkarmayı hedefleyen ‘Burning Man’ festivali 31’nci kez düzenlendi.

Festival, her yıl ağustos ayının son pazartesisi başlayıp eylülün ilk pazartesisi sona eriyor.

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Festivalin bu yılki katılımcı sayısı yaklaşık 70 bin olarak açıklandı.

Dünyanın birçok yerinden sanatçıların katıldığı ve kültürel etkinliklere sahne olan festival, ağaç dallarından yapılan adam siluetindeki heykelin yakılmasıyla son buluyor.

Festival, Reuters objektiflerine böyle yansıdı…

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