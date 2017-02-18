Sınırötesi sansür: Başbakanın Almanya’daki toplantısına ‘Özgürüz’ muhabirleri alınmadı

Başbakan Binali Yıldırım’ın anayasa değişiklik referandumu için Almanya’da düzenlediği toplantıya gazeteci Can Dündar’ın yayın yönetmeni olduğu ‘Özgürüz’ sitesinin muhabirleri alınmadı.

Yıldırım, 16 Nisan’daki referandum için bugün Almanya’nın Oberhausen kentinde “Memleket Sevdalıları ‘Evet’ Diyor” sloganıyla salon toplantısı düzenledi.

Toplantıya önceden akredite olan çok sayıda gazeteci de katıldı. Ancak gazeteci Can Dündar’ın Almanya’da kurduğu ‘Özgürüz’ isimli haber sitesinin iki muhabiri, etkinlik alanına alınmadı.

Correctiv adlı araştırma merkeziyle işbirliği yapan Özgürüz, haberi Twitter hesabından duyurdu: “Başbakan Yıldırım’ı takip etmek isteyen muhabirlerimizin etkinlik salonuna girişi engellendi.”

Bir süredir Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliğini üstlendiği ‘Özgürüz’ isimli haber portalı, henüz yayına başlamadan erişime engellenmişti.