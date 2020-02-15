Sınırı yasadışı geçen 29 sığınmacı, donmaktan son anda kurtarıldı, biri hayatını kaybetti

Van’ın Saray ilçesinde, İran sınırından yasadışı yollarla giriş yapan 29 sığınmacı sınır birlikleri tarafından yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu sığınmacıların donmaktan son anda kurtarıldıkları, hastanede tedaviye alındıkları, bir kişinin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Fotoğraf: TRT Haber

Van’da kar yağışının durmasının ardından bölgede etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, İran’dan sınırı yasadışı yollarla geçen 11 erkek, 11 çocuk ve yedi kadın, güvenlik güçleri tarafından fark edilerek yakalandı. Bölgede etkili olan soğuklardan dolayı donma tehlikesi geçirdikleri belirlenen düzensiz göçmenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sığınmacılar, daha sonra Özalp Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Reklam

24 sığınmacının Özalp Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürerken, durumu ağır olan dördünün ise ileri tetkik ve tedavileri için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildikleri açıklandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 62 yaşındaki bir sığınmacının hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Tedavileri süren sığınmacıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecekleri kaydedildi.