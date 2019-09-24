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Yaramazlara biraz batar!

Sınırı geçen Yunan askerlerine beş yıla kadar hapis talebi

Edirne’den sınırı geçmelerinin ardından Türkiye’de bir süre tutuklu kalan iki Yunan askerine beşer yıl hapis cezası istendi.

Dimitris Kouklazis ve Angelos Mitretodis

Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ve astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen yılın mart ayında birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti. Türk askerlerince yakalanan Yunan askerleri tutuklanmış, Ağustos 2018’de tahliye edilmişti.

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Edirne başsavcılığının konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. İki askere ‘casusluk’ suçundan takipsizlik kararı verildi. Savcılık, ‘askeri yasak bölgeye girmek’ suçundan askerlere iki yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame Edirne Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

‘Sınırı bilerek geçtiler’

İddianamede şunlar kaydedildi: “Tüm dosya içeriği incelendiğinde, her ne kadar şüpheliler ilk savunmalarında sınır hattında zeminin karla kaplı olması nedeniyle hataya düşerek, Türkiye topraklarını girdiklerini beyan etmişler iseler de şüphelilerin görev süreleri nazara alındığında mesleki ve askeri tecrübelerinin savunmaları ile bağdaşmadığı, zira askeri teamüllerde sınır hattında bulunan birliklerle burada görev yapan askeri personelin devriye görevi ifa ettikleri alanların belirli ve değişmeyen alanlar olduğu, kaldı ki şüphelilerin Cumhuriyet başsavcılığımızca müdafileri huzurunda alınan savunmalarında sınıra yakın alanda ayak ve idrar izleri gördüklerini ve bu izleri Türkiye sınırına doğru takip ettiklerini beyan etmeleri karşısında, sınırı bilerek ve isteyerek ihlal ettikleri, bu şekilde üzerlerine atılı askeri yasak bölgeye girmek suçunu işledikleri anlamıştır.”

Ayak izlerini takip ederken devire yolundan saptıklarını belirten askerler ise sınırı yanlışlıkla geçtiklerini öne sürdü.

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