Sınırdışı edilen Depardon: Güneydoğu’da çalışan gazetecilere mesaj vermek istediler

Sınırdışı edilmek için bir aydır Gaziantep’te bekleyen Fransız gazeteci Mathias Depardon, ülkesine döndü.

DW’nin haberine göre, Depardon’u Paris’te aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanının da olduğu çok sayıda Fransız yetkili karşıladı.

Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Depardon, gözaltında tutulmasının ‘gazetecilere bir mesaj’ olduğunu söyledi: “Bence amaçları, Türkiye’nin güneydoğusunda haber yapan Türk ve yabancı gazetecilere güçlü bir mesaj göndermekti.”

Fransız gazeteci, bir ay boyunca tutulduğu Gaziantep Göç İdaresi’nde kimseyle görüştürülmediğini aktardı.

Ne olmuştu?

Türkiye’de yaşayan ve National Geographic için Batman’ın Hasankeyf ilçesinde fotoğraf çeken gazeteci Depardon, 35 saat gözaltında tutulmasının ardından 9 Mayıs günü Gaziantep Göç İdaresi’ne nakledilmişti. İki hafta boyunca sınırdışı edilmeyi bekleyen Depardon beş günlük açlık grevi yapmıştı.

Brüksel’deki NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Depardon’un durumunu sormuş, Erdoğan’dan “İvedilikle ilgileneceğiz” yanıtını almıştı.