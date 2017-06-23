Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir devlet kurulmasına izin vermeyeceğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’ye de “Böyle bir şeye fırsat verirseniz oradaki mücadele farklı olur ve sizler terör devletleriyle anılırsınız” diye seslendi.

‘Türkiye asla müsaade etmeyecek’

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan Akçakale ilçesinde konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş… Asla bunları tanımıyoruz. Ve terör devleti. Buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Gereği neyse yaparız. Şimdi güneyimizde, Suriye’nin kuzeyinde PYD, YPG, bunlar bir gayretin içindeler. Bak, Akçakale’den sesleniyorum. Yanınızda kim olursa olsun, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla kuzey Suriye’de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecek.”

‘Amerika’ya da söyledik’

Çatısını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) silah yardımı yapan ABD’ye de bunu söylediklerini dile getiren cumhurbaşkanı “Diğer ülkelere de söyledik. Asla böyle bir şeye lütfen fırsat vermeyin, verirseniz oradaki mücadele farklı olur ve sizler terör devletleriyle anılırsınız dedik. Bu konuyla ilgili mücadelemizi de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.