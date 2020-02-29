Sınırdaki sığınmacılar geceyi yağmur altında geçirdi, ateş yakarak ısındı

Dün İdlib’deki saldırının ardından Türkiye’deki sığınmacıların Avrupa’ya geçişine engel olunmayacağı haberleri üzerine Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’na akın eden sığınmacılar geceyi yağmur altında bekleyerek geçirdi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’den Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacılar dün belli noktalara kadar otobüs ve taksilerle gelmişti. Ardından tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı’na ulaşmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sınır kapısındaki sığınmacı sayısı giderek arttı.

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Fotoğraflar: Reuters

Sınır kapısında toplanan sığınmacılar, geceyi yağmur altında geçirdi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen sığınmacılar tarlalarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Suriye’nin İdlib kenti kırsalında Suriye ordusunun hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye’nin sığınmacıların kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” demişti.

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Bunun üzerine Türkiye’nin farklı illerinden sığınmacılar Yunanistan’a geçmek için sahillerde ve sınır kapılarında toplanıyor. Özellikle İstanbul’dan Edirne’ye gitmeye çalışan sığınmacıların sayısı çok olunca otobüslere binmek için büyük mücadele yaşanmıştı.





