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Yaramazlara biraz batar!

Sınırdaki sığınmacı: Gerekirse çocuklara ip bağlayıp yüzerek geçeceğiz

Türkiye’nin farklı yerleriden yola çıkıp Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne’ye giden sığınmacıların bekleyişi sürüyor. Soğuktan geceyi otogarda geçiren sığınmacılar “Burada daha fazla kalamayız, soğuktan ölürüz” diyor.

Fotoğraflar: DHA

Geceyi Edirne otogarında yaktıkları ateşin başında ısınmaya çalışarak geçiren sığınmacılar, sınırı geçene kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi.

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Afganistan uyruklu Amir Mesut ne yapacaklarını bilmediğini belirterek şunları söyledi: “Burada daha fazla kalırsak dayanamayız, soğuktan donarız, ölürüz. Sınırı yüzerek geçeceğiz. Çocuklara da ip bağlayıp bir şekilde karşıya geçireceğiz. Geri dönmeyi düşünmüyoruz”.

İki gündür otogardan sınıra yolcu taşıdığını söyleyen servis şoförü Ercan Gül, “Çok yağmur yağdı, çoluk çocuk hepsi ıslandı. Çok üzülüyorum. Bir şeyler yapılsın, herkesin hali perişan” dedi.

Yüzlerce göçmen Pazarkule Sınır Kapısı’nda bekliyor.

Tampon bölgede Yunan askerleri durdurdu

Sığınmacılar havanın aydınlanmasıyla birlikte sınır kapısına doğru yeniden yola çıkarken, Yunan askerleri ise otobüs çekerek kapattıkları tampon bölgeye ulaşanları, ülkeye giremeyeceklerini söyleyerek Türkiye’ye dönmeye ikna etmeye çalışıyor.

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Dün İdlib’deki 33 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından Türkiye’deki sığınmacıların Avrupa’ya geçişine engel olunmayacağı haberleri üzerine Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’na akın başlamıştı.

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