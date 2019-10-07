‘Sınırdaki evler boşaltılıyor’ haberlerine Ceylanpınar’dan yalanlama

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı olası operasyonla ilgili olarak, sosyal medyada Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin boşaltılacağı yönündeki haberler üzerine Ceylanpınar kaymakamlığından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Olası operasyon öncesi sosyal medyada, Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın mahallelerin boşaltılacağına dair iddialar yer aldı. Konuyla ilgili kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Ceylanpınar İlçesinde sınara yakın mahallelerin 36 saat içerisinde boşaltılması yönünde Şanlıurfa valiliğinin kararı olduğu’ yönünde yapılan haberler asılsız olduğundan, bu tür haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar Kaymakamlığı resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir. Kamuoyuna ve vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.”