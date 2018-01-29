Sınırda Türkiye’ye girmeye çalışan Suriyelilere ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti

Mardin’de Türkiye’ye girmeye çalışan Suriyelilere ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre iki Suriyeli mülteci, sınırdan Türkiye’ye geçmeye çalışırken Seyid Çoban Hudut Karakolu’ndaki askerler tarafından fark edildi.

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Askerlerin ‘Dur’ ihtarı yaptığı, ardından da ateş ettiği belirtildi.

Açılan ateş sonucu Suriyeli Abdülkerim Muhammed olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Riya Mahmut ise Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mahmut’un hayati tehlikesi sürüyor.

Polis, Suriyelilerin PYD’yle ilişkilerinin olup olmadığını araştırıyor. Savcılık da soruşturma başlattı.