Sınırda harekatı takip eden CNN Türk ekibine hem saldırı hem ölüm tehdidi

Sınırın sıfır noktasında ‘Zeytin Dalı Harekatı’ndaki gelişmeleri aktaran CNN Türk ekibine bir kişi saldırıda bulunup aracın camlarını kırarak ölümle tehdit etti.

Facebook’ta yayınlanan videoda, Kilis’in Gülbaba köyünden olduğu anlaşılan bir kişi, muhabir Kenan Şener ve yanındaki kameramanının yanına geliyor.

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Saldırgan, CNN Türk’ün köylülerin kaçtığına dair haber yaptığını iddia ederek gazetecilere “Vatan hainisiniz, öldürürüm sizi” diyerek hakaret ediyor. Saldırganın gazetecilere küfrettiği de duyuluyor.

Şener saldırganı sakinleştirmeye çalışırken ekip daha sonra alandan ayrılmak üzere araçlarına biniyor. Kameramana yumruk atan saldırgan camlarını kırdığı aracı tekmeliyor. Etrafta toplananlar da saldırgana destek veriyor.

TSK unsurları, 21 Ocak saat 11.05’te Gülbaba köyünden Suriye’ye girerek kara harekatına başlamıştı.