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Yaramazlara biraz batar!

Sınıra zırhlı araç ve komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı, devam ediyor. 

Yayladağı’na gönderilen zırhlı araçlar ve komandolar. Fotoğraflar: DHA

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçiş yaptı. Askeri araçların Hatay’ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevk edildiği bildirildi.

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Askeri araçlar, komandolar ve mühimmat, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacak. 

Kilis’ten el-Bab’a gönderilen zırhlı araç konvoyu.

Öte yandan, Türkiye’nin farklı illerinden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis’e ulaştı. Yaklaşık 110 araçtan oluşan konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye hareket etti. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı’ndan Suriye’ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab’daki üs bölgelerine konuşlanacağı bildirildi.

 

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