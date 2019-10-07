Sınıra zırhlı araç ve komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı, devam ediyor.
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçiş yaptı. Askeri araçların Hatay’ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevk edildiği bildirildi.
Askeri araçlar, komandolar ve mühimmat, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacak.
Öte yandan, Türkiye’nin farklı illerinden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis’e ulaştı. Yaklaşık 110 araçtan oluşan konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye hareket etti. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı’ndan Suriye’ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab’daki üs bölgelerine konuşlanacağı bildirildi.