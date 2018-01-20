Sınıra sevkiyat devam ediyor: Tankların ardından şimdi de ÖSO’ya ait arazi araçları

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Hatay’ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nden Sugediği sınır bölgesine askeri sevkiyat devam ediyor.

Tankların ardından bu kez de TIR’ların üzerinde, içinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin bulunduğu silahlı arazi araçları sınıra doğru geçiş yaptı.

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Bu araçların sınırı geçip, Afrin harekatına katkı sağlayacağı bildirildi.

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada “Yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı ‘Zeytin Dali Harekatı’, Suriye’nin Afrin kentindeki PYD mevzilerine yönelik bugün akşam saatlerinde hava bombardımanıyla başlamış, Özgür Suriye Ordusu milislerinin de Afrin’e karadan ilerlediği bildirilmişti.

TSK’nın Afrin harekatıyla ilgili yaptığı bilgilendirmeye göre, 18.30 itibariyle yedi bölgede belirlenen 113 PYD hedefinden 108’inin vuruldu. TSK, hastanelere getirilen ölü ve yaralıların ‘tümünün PYD’li’ olduğunu belirtti.

‘Harekatın planlandığı şekilde’ ilerlediğinin belirtildiği açıklamaya göre, PYD’nin kontrolünde bulunan Minniğ askeri havaalanı da vurulan hedefler arasındaydı.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada “Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

Harekatla ilgili muhalefet liderlerini bilgilendiren Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle yaptığı ortak açıklamada, “Belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir” dedi.