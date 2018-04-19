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Yaramazlara biraz batar!

Sınır karakolunda mermi isabet eden asker hayatını kaybetti

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Hatay’da bir asker, ‘nereden geldiği belli olmayan’ kurşunla hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

DHA’nın haberine göre Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesinde bulunan Aşağıpulluyazı Hudut Karakolu’ndaki askerler dün Türkiye’ye girmeye çalışan kaçakçılara müdahale etti.

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Bu sırada bir asker, kendisine isabet eden mermi nedeniyle yaralandı. Ambulansla Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılan asker hayatını kaybetti.

Askerin ölümüne neden olan kurşunun hangi silahtan ateşlendiği bilinmiyor. Askerin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

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