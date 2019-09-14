Sınıfta regl oldu diye öğretmenin ‘kirli’ diyip kovduğu Kenyalı öğrenci intihar etti

Kenya’da, başkent Nairobi’nin batısındaki Kabiangek’te, sınıfta regl olduğu için öğretmeni tarafından ‘kirli’ diye tanımlanan, arkadaşları önünde utandırılan ve kovulan 14 yaşındaki kız çocuğu intihar etti.

Kenya’da kadın bağı dağıtılan bir grup kız öğrenci. Fotoğraf: www.npr.org

Guardian’daki habere göre adı açıklanmayan kızın annesi, “Kızım hayatında ilk kez regl olmuş sınıfta. Daha önce böyle bir deneyimi olmadığı için yanında kadın bağı yoktu. Elbiseleri leke olmuş. Öğretmeni de ona kirli olduğunu söylemiş, alay etmiş ve sınıftan kovmuş” dedi.

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Kızını kaybettiği için yıkılan anneye okul önünde protesto gösterisi yapan 200’ü aşkın veli, kadın hakları savunucuları ve kadın milletvekillerinden destek geldi. Bir grup milletvekili 2017’de okullara bedava kadın bağı dağıtmak için yapılan düzenlemenin neden uygulanmadını sorgularken milli eğitim bakanlığının yaşananların ‘hesabını vermesini’ istedi.

Emniyet teşkilatının bölgedeki biriminin başındaki Alex Shikondi, kız öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, okul önünde protesto gösterisi düzenleyenleri ise biber gazı sıkarak dağıttı. Okul geçici bir süre için kapandı.

Afrika ülkelerinde kadın bağı ve benzeri hijyenle ilgili ürünlere erişim sorunu yaşanıyor. Unesco’nun 2014 tarihli raporuna göre her 10 kız öğrenciden biri regl döneminde okula gidemiyor.