Singapur’dan uyarı: Türkiye bankalarına kayıtlı 463 binden fazla kart bilgisi çalındı

Singapur merkezli siber güvenlik şirketi Group-IB’nin, çoğu Türkiye bankalarına kayıtlı 460 binden fazla karta ait bilginin çalındığını ve bir veri tabanında satışa çıkarıldığına ilişkin Türk yetkilileri uyardığı bildiriliyor. Türkiye’de bilgileri çalınan kart sayısının 463 bin 378 olduğu belirtiliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC Türkçe’nin haberine göre, kart bilgilerinin bir ila üç dolar arasından satışa çıkarıldığı ve bunun ‘son yıllardaki en büyük Türkiye kaynaklı kart bilgileri hırsızlığı olduğu’ kaydediliyor.

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Group-IB yetkilileri, veri hırsızlığı iddiaları ile ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) uyarıldığını belirtti.

Group-IB şirketinin siber suçlar araştırma birimi başkanı Dimitri Şestakov, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Türk yetkililere uyarının 3 ve 6 Aralık tarihlerinde yapıldığını söyledi.

BBC Türkçe’nin ulaştığı USOM yetkilileri ise ‘bu konu ile ilgili açıklama yapılmayacağını’ söyledi.

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Şestakov, kart hırsızlığı raporunu açıklamadan önce, “Yetkililere olaydan etkilenmiş kişileri haberdar etmesi için zaman tanıdık” dedi.

Çalınan kart bilgilerinin, 28 Ekim ile 27 Kasım tarihleri arasında toplandığı belirtiliyor.