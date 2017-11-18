Sinemaya gidenlerin sayısında rekor: En çok ‘Recep İvedik 5’ izlendi

Sinemaya gidenlerin sayısında rekor artış kaydedildi.

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre seyirci sayısı, 2017’nin 46 haftasında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 58 milyon 600 bine ulaştı.

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Bu rakamla, geçen yılki 58 milyon 200 binlik seyirci sayısının üzerine çıkıldı.

Bilet satışlarından da bu yıl kasım ortasına kadar 715 milyon 35 bin 657 lira hasılat elde edildi.

Türk sinemasının ‘altın yılı’ olarak anılan ve 61,2 milyon seyirciyle rekor kırılan 2014’ün, sene sonu itibarıyla geçilmesi bekleniyor.

‘Yerli’ fırtınası

Bakanlığın verilerine göre 2017’de en çok izlenen ilk 10 filmin altısı yerli filmlerden oluştu. Komedi filmleri, bu yıl da gişelerdeki ağırlığını korudu.

‘Recep İvedik 5’ 7 milyon 437 bin 50 izleyiciyle Türkiye’nin bugüne kadar en çok izlenen filmi oldu. ‘Çalgı Çengi İkimiz’, ‘Olanlar Oldu’, ‘Kolonya Cumhuriyeti’ ve ‘Yol Arkadaşım’ da ilk 10’da yer aldı.

‘Ayla’ gişeye damga vurdu

Türkiye’nin Oscar aday adayı ‘Ayla’ filmi gösterimde olduğu üçüncü haftasında 2 milyon 300 bin seyirci sayısını aşarak gişeye damgasını vurdu. ‘Ayla’nın, 2017’nin en çok izlenen ikinci filmi olması bekleniyor.