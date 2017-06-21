Sinemaseverlere üzücü haber: Daniel Day-Lewis oyunculuğu bıraktı

‘En iyi erkek oyuncu’ Oscar’ını üç kez alarak sinema tarihine adını yazdıran İngiliz aktör Daniel Day-Lewis, oyunculuğu bıraktı.

Son olarak daha önce ‘There Will Be Blood’ filminde de birlikte çalıştığı Paul Thomas Anderson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Phantom Thread’de rol alan Day-Lewis, basın sözcüsü aracılığıyla emekliliğe ayrıldığını duyurdu.

Leslee Dart, basına yaptığı kısa duyuruda, “Daniel-Day-Lewis artık oyuncu olarak çalışmayacak. Yıllar içinde birlikte çalıştığı insanlara ve seyircilerine son derece minnettar. Bu özel bir karar ve bu konuda ne kendisi ne de temsilcisi daha fazla açıklama yapacak” dedi.

Sinyallerini veriyordu

60 yaşındaki usta oyuncu hayli seçici olmasıyla ve beyaz perdede çok sık görülmemesiyle biliniyor.

Day-Lewis’i 2002 yılında da beş yıllık bir aradan sonra ‘Gangs of New York’ta oynaması için Martin Scorsese’nin ikna etmesi gerekmişti. O dönem Guardian’a konuşan Day-Lewis, “Filmlere dahil olmayı gerçekten istememiştim. Bazen tüm bunlardan uzaklaşmak istiyorum. Buna çok sık ihtiyaç duyuyorum” demişti.

Zamanının belki de en iyisi olarak değerlendirilen Day-Lewis, oynadığı filmlerde bazen karakterler için yıllarca çalışmasıyla tanınıyor.

Steven Spielberg’in ‘Lincoln’ filminde oynadığı sırada ünlü oyuncu metodunu şöyle anlatmıştı: “Ben işlerin uzun bir zaman dilimi boyunca, yavaş gelişmesine izin veririm ve gayret ederim. O hayatın duygusuna girdiğimi hissettiğimde, eğer şanslıysam, bir ses duymaya başlarım.”

Bu metoduyla ünlü aktör, bir BAFTA ödül töreninde de, kendisiyle 55 yıldır ‘kendisi’nin karakterinde kaldığını söyleyerek dalga geçmişti.

Day-Lewis’in hayranlarının unutmakta zorlanacağı bir sahne ‘There Will Be Blood’ filminden:

Day-Lewis’in son filmi ‘Phantom Thread’, önümüzdeki kış vizyona girecek.