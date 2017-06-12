Sinema yazarından Beyoğlu Sineması’na ‘fon’ çağrısı: Yoksa vedalaşırız

Sinema yazarı Cem Altınsaray, mali sıkıntılar nedeniyle kapanacağını duyuran Beyoğlu Sineması’na finansal destek çağrısı yaptı.

2013 yılında da benzer sebeplerle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beyoğlu Sineması, bağımsız film dağıtıcısı M3 Film’in Kariyo ve Ababay Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Başka Sinema’ platformunun desteğiyle varlığını sürdürmeye devam etmişti.

Ancak mali sıkıntıları aşamadığını ifade eden sinema bugün 30 Haziran’da kapanacağını duyurmuştu.

Beyoğlu Sineması’nın müdürü Temel Kerimoğlu’yla konuşan sinema yazarı Altınsaray, geçmişte çıkan haberlerin aksine bu kez kararın kesin olduğunu aktardı.

‘Pes etmekle alakası yok’

Sinema yönetimi tarafında yaklaşık 10 yıldır süren bir mücadelenin söz konusu olduğunu belirten Altınsaray, sinemanın ciddi bir borç altında olduğunu söyledi: “Çekilmedik zahmet, yaşanmadık badire kalmamış desek yeridir. Gelgelelim kapanma kararının artık yorulmuş olmakla, pes etmekle uzaktan yakından ilgisi yok. Beyoğlu Sineması’nın çok ciddi bir borcu var. Ne yazık ki işletme artık piyasadan film alamayacak hale gelmiş. Kapanma kararını geri çevirebilecek tek şey borcun ödenmesi gibi görünüyor.”

Sinemanın kendisi ticari bir faaliyet olduğu için diyelim ki bağış da toplanamadığını ifade eden sinema yazarı, Beyoğlu Sineması için bir sosyal medya kampanyasıyla beraber fon yoluyla para toplama çağrısı yaptı: “Bu durumda geriye iki ihtimal kalıyor. 1. Canhıraş bir sosyal medya kampanyası ve fonlama yoluyla borcun ifası için para toplamak. Paralı sinemaseverlerin desteğini almak, vb. 2. Acı ama Beyoğlu Sineması’yla da vedalaşıp, tıpkı Emek gibi sonsuza dek anılarımızda yaşatmak…”