Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Sinema sanatçısı Fikret Hakan hayatını kaybetti

Share770
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 770

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan, hayatını kaybetti.

83 yaşındaki Hakan, Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Ameliyat olan Hakan, kurtarılamayarak yaşama veda etti.

Reklam

Ölüm haberini menajer Süheyl Atay Twitter’dan duyurdu.

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Hakan, daha lise öğrencisiyken gazeteciliğe merak salmıştı.

Abdi İpekçi ve Halit Kıvanç’ın da çalıştığı İstanbul Ekspress gazetesinde röportaj ve öyküler yayımlıyordu. Daha sonra Ses Tiyatrosu’nda aldığı bir rolle oyunculuğa adım attı.

1953 yılında ilk kez oynadığı sinema filmi Köprüaltı Çocukları oldu, daha sonra Yılanların Öcü, Karanlıkta Uyananlar gibi sosyal temalı filmleriyle hafızalara kazındı.


Share770
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 770

SON HABERLER

Star’la rüyalar alemi: Adadaki toplantıda ‘kirli emeller’ için İngiliz parmağı varmış

  İktidara yakınlığıyla ve komplo teorisi tadında haberleriyle bilinen Star, Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularının Gezi Parkı eylemleri benzeri ‘kalkışma’ planları hazırladığı ve CIA, MI6 gibi istihbarat ülkeleriyle irtibatlı olduğunu ileri sürdü. Manşetten ‘Büyükada’da İngiliz parmağı’ başlığıyla Şerife Güzel imzalı verilen haberde ‘İnsan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı’ adıyla yapılan toplantının ABD’nin CIA, İngiltere’nin […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...