Sinema sanatçısı Fikret Hakan hayatını kaybetti

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan, hayatını kaybetti.

83 yaşındaki Hakan, Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Ameliyat olan Hakan, kurtarılamayarak yaşama veda etti.

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Ölüm haberini menajer Süheyl Atay Twitter’dan duyurdu.

Çocuklarımın dedesi , sinema sanatçısı #FikretHakan ı kaybettik . Tüm dost ve sevenlerine duyurulur . pic.twitter.com/skyvmyyyzc — Süheyl Atay (@SuheylAtay) July 10, 2017

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Hakan, daha lise öğrencisiyken gazeteciliğe merak salmıştı.

Abdi İpekçi ve Halit Kıvanç’ın da çalıştığı İstanbul Ekspress gazetesinde röportaj ve öyküler yayımlıyordu. Daha sonra Ses Tiyatrosu’nda aldığı bir rolle oyunculuğa adım attı.

1953 yılında ilk kez oynadığı sinema filmi Köprüaltı Çocukları oldu, daha sonra Yılanların Öcü, Karanlıkta Uyananlar gibi sosyal temalı filmleriyle hafızalara kazındı.