Sinema sanatçısı Eşref Kolçak hayatını kaybetti

Usta sinemacı Eşref Kolçak 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Kolçak, ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kolçak, döndüğü Gemlik’te bir süre önce sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı. Sanatçının burada böbreklerinin iflas etmek üzere olduğu açıklanmıştı.
Eşref Kolçak geçen yıl oğlu Harun Kolçak’ı yitirmiş, “Gemlik’te annesinin yanına gömülecek. Onu benim yanıma Gemlik’e getirecekler, oğlumu bana getirecekler” diye konuşmuştu.
Ünlü sanatçının cenazesinin, salı günü Gemlik’te toprağa verileceği belirtildi.