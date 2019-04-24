Sincap ailesi aynı anda ağaç kovuğundan çıkmaya çalışırsa…

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Inokaşira Park’ın sakinlerinden sincap ailesinin dört üyesi de aynı anda ağaç kovuğundan çıkmaya çalışınca hayranlık uyandıran bir görüntü ortaya çıktı.

Parkın sevimli kemirgenleri dışarı çıkıp etrafı keşfetmek istedi. Önce ikisi belirdi ağaç kovuğunda, sonra geri kalmak istemeyen diğer ikisi. Ancak, hepsi aynı anda ağacın kovuğundan başını uzatınca hiçbiri dışarı çıkamadı; dördü de kafa kafaya vermiş biçimde sıkışıp kaldı.

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Sincapların birbiriyle yarışırcasına dışarı çıkmaya çabaladığı anlar doğa fotoğrafçısı Hiroşi Takeda’nın objektifine yansıdı.

Sincapların görüntüsü sadece Takeda için güzel enstantaneler oluşturmakla kalmadı; parkın ziyaretçileri için de neşe kaynağı oldu.

Takeda, “Sincaplar benim en sevdiğim hayvanlar. Şimdiye kadar çok sincap fotoğrafı çektim ama bu kareler favorim” derken sevimli hayvanları bu halde görenler, “Sanki dışarı çıkmaya değil de birbirinden ayrılmamaya çalışan aile tablosu çizdiler” dedi.

