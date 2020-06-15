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Yaramazlara biraz batar!

Sınavda rahatsızlanan öğrencide ‘corona’ çıktı: Aynı salondakiler karantinada

İzmit’te, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren öğrenci, rahatsızlanınca başka salona alındı. Covid-19 testinin pozitif çıkınca aynı salonda sınava giren 15 öğrenci ile öğretmen evlerinde karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Dün, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde sınava giren öğrenci, başını sıranın üstüne koyunca rahatsızlandığını anlayan öğretmen onu boş salona aldı. Burada soruları yanıtlamaya devam eden öğrencinin ateşi olduğu anlaşılınca sağlık ekiplerine haber verildi. Sınavın ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin testi pozitif çıktı.

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İl Sağlık Müdürlüğü, onunla temas eden 15 öğrenci ve öğretmene ulaştı. Ailelerden, çocukları evlerinde 14 gün boyunca izolasyona almaları istendi.

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