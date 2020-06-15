Sınavda rahatsızlanan öğrencide ‘corona’ çıktı: Aynı salondakiler karantinada

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘demokrasi yürüyüşü’ne ilişkin “HDP’nin bu etkinliği, 82 milyon olarak el ele verme çağrısıdır. Bu açıdan, hiç kimse bu etkinliği kutuplaştırma ve gerginlik malzemesi yapmamalıdır” mesajını paylaştı.