Sınava saatler kala: Öğrenci ve veliler türbe yolu tuttu

Üniversite sınavına saatler kala, bazı öğrenci ve veliler İstanbul Bakırköy’deki Zuhuratbaba Türbesi’nde giderek dua etti.

Çok sayıda öğrenci ve veli, bugün sabah saatlerinden itibaren türbenin yolunu tuttu. Bazı veliler yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıtırken bazıları da Kuran-ı Kerim okudu.

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Bazı kişiler türbenin üzerine ders kitabı koydu.

Türbeye oğlu için giden Nurcan Ertoğlu, “Oğlum sınava girecek. Kızım için etmiştim, kabul oldu. Sıra oğlumda. Kızım İstanbul Üniversitesi’ni kazandı. Darısı oğlumun başına. Oğlum da diş hekimliği istiyor. Kendisi gelmedi, annesi olarak ben geldim” diye konuştu.

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Türbeye dua etmek için giden ve mühendislik fakültesinde okumak isteyen iki arkadaştan Kadir Günay Açay, “Mühendislik istiyorum. Arkadaşımla geldik, bugün dua ettik. Allah’tan dualarımızın kabul olmasını diledik. Çalıştım, umutluyum” dedi.

Yunus Emre Müjde ise “Rabbimize dualarımızı ettik. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Şimdi tevekkül ediyoruz. Allah burada elini açmış herkesin duasını kabul etsin” dedi.