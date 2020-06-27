Sınava giriş belgesi ağaca takıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde etkili olan rüzgar, YKS’ye girecek bir öğrencinin sınava giriş belgesinin uçarak ağaç dallarında kalmasına neden oldu. Bu durum, öğrenciye, “Sınava gecikeceğim” korkusu yaşattı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Yerleşkesi’nde sınava girmeye hazırlanan bir öğrenci, sınava giriş kağıdını yere düşürdü. Rüzgarın etkisiyle uçmaya başlayan kağıt çevredeki bir ağacın dallarına takıldı. Öğrenci ve çevredekiler kağıdı almak için 15 dakika uğraştı. Ancak alamadı.

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Sonunda biri park halindeki bir otomobilin üzerine çıkmakta çareyi buldu. Sınava giriş kağıdını alan öğrenci koşarak sınava gitti ve son anda yetişti.