Sınav stresine karşı ilaç kullanan liseli yoğun bakımda: Tüm vücudu su topladı

Sınav kaygısı nedeniyle doktorun kendisine yazdığı ilaçları kullanan lise ikinci sınıf öğrencisi H.Ü. hastanede ölümle pençeleşiyor.

Antalya’da makine teknisyeni Cem Ü. ve özel bir etüt merkezinde idareci Dilek Ü. çiftinin tek çocuğu lise öğrencisi H.Ü., geçen kasım ayında tüm derslerden ilk sınavlara girdi. Çok çalışmasına rağmen istediği başarıyı elde edemeyen genç kız, ikinci sınavlar için çalışmayı sürdürdü. ‘Başarısız olacağım’ endişesi yaşamaya başlayan H.Ü.’nün durumu okul dışındaki hayatını da etkiledi.

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Durumun psikolojik destek gerektirdiğini düşünen aile, geçen 17 Aralık’ta kızlarını evlerinin yakınındaki bir terapi merkezine götürdü. Psikiyatri uzmanı Dr. Ö.A., genç kıza kişilik testi yapıp, iki farklı ilaç yazdı.

Epilepsi hastalarına verilen ilaç

İlaçları eczaneden alıp kullanmaya başlayan H.Ü., kısa süre sonra önce sol kulak arkasında, ardından ağız çevresi ve vücudunun değişik yerlerinde kızarıklıklar fark etti. Vücudu su toplayan H.Ü., 18 Ocak günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürüldü. Tüm vücudu morarıp su toplayan ve yanıklar oluşan H.Ü.’ye, ’Stevens Johnson sendromu’ (Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir rahatsızlık) teşhisi kondu. Teşhisi yapan doktorlar, sendroma ilaçlardan birinin sebep olduğunu, bu ilacın normalde ’epilepsi’ hastalarına verildiğini kaydetti.

‘Olgun bir çocuk diye ilacı yazmış’

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavisi devam eden H.Ü.nün annesi şunları anlattı: “Kızımın bilinci açık ama bütün vücudu yanıklar içerisinde. Yaşadığı acıyı sözlerle anlatamıyorum. Biz ailece bu acıyı çekiyoruz. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Başka aileler böyle şeyler yaşasın istemiyoruz. İlacı yazan doktor buraya çağrıldı. ‘Neden bu çocuğa bu ilacı verdiniz’ diye soruldu. Geldiğinde panik haldeydi. ‘H.Ü. çok felsefik, filozof gibi bir çocuk, o yüzden verdim bu ilacı’ dedi. Olgun bir çocuk olduğunu düşündüğü için bu ilacı verdiğini anlattı.”

Yaşadıklarıyla ilgili hukuki mücadele başlatacaklarını belirten Dilek Ü., kızlarının tedavi edilmesi için tıbbi destek beklediklerini kaydetti.

Doktor: Pek çok ilaç benzer sonuca yol açabilir

İlacı yazan Dr. Ö.A. ise şöyle diyor: “Kullanılacak ilacın böyle bir sonuca yol açabileceğini öngörmem mümkün değil. Pek çok ilaç, benzer sonuca yol açabilir, bu tabloya neden olabilir. Basit bir aspirin dahi böyle bir tabloya, hatta daha ağır bir tabloya yol açabilir.”