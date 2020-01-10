Sınav sorusunda hakaret ve aşağılama kelimeleri kullanan öğretmene soruşturma

Adana’daki Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi’nde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin sınavında, müfredat dışı ve hakaret içeren kelimeler kullanılan soru sorulması, tepkiye yol açtı. Tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sorularını hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Soruların sosyal medyada yayılması ve tepki görmesi üzerine MEB, Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi’nde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma başlattı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine kamuoyu gündemine yansıyan, Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi’ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında, Maarif Müfettişi görevlendirilerek inceleme/soruşturma başlatılmıştır.”