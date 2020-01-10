Sınav sorusunda hakaret ve aşağılama kelimeleri kullanan öğretmene soruşturma

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı işgücü verilerine göre, çalışma çağındaki nüfus 915 bin artarken, işgücüne katılım sadece 82 bin kişi arttı. Bu rakam, önceki yılların verileriyle büyük farklılık gösteriyor.