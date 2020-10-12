Sınav sırasında sancısı tutan hamile avukat hastanede doğum yaptıktan sonra soruları tamamladı

ABD’nin Chicago kentinde, sanal ortamda yapılan baro sınavına giren hamile bir avukatın sancısı tuttu. Soruları yanıtlarken suyu boşalan kadın hastaneye kaldırıp bebeğini dünyaya getirdi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Loyola University Chicago’nun hukuk fakültesinden mayıs ayında mezun olan 28 yaşındaki Brianna Hill, sınavın sorularını doğum yaptıktan sonra, ertesi gün hastane odasında tamamladı.

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İlk bebeğini dünyaya getiren Hill, Illinois Baro’sunun 28-29 Temmuz’daki sınavına girmeyi planladığını ancak pandemi nedeniyle iki güne bölünen sınavın sanal ortamda yapılmasının planlanarak 5-6 Ekim’e ertelendiğini söyledi.

Doktorunun doğum tarihi olarak 19 Ekim’le başlayan haftayı söylediğini belirten Hill şöyle devam etti: “Baroya girmeye kararlı olduğum için doğuma iki hafta var diye sınava girmek istedim. Sınavın ilk günü olan 5 Ekim’de, ilk 30 dakikayı tamamladıktan sonra sancım başladı ve suyum boşaldı. Eşime haber verdim. Beni derhal hastaneye götürdü.”

Cassius Phillip Andrew adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getiren Hill, ertesi gün hastanede kendisine özel bir oda tahsis edildiğini ve sınavın ikinci günündeki soruları orada yanıtladığını anlattı.

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Sınavda verilen arada bebeğini emzirdiğini söyleyen çiçeği burnunda anne, ocak ayında başlayacağı bir işi olduğunu, sınavı geçerse çok mutlu olacağını söyledi.