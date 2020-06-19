Sınav öncesi ‘son durak’: Zuhuratbaba türbesinde çocukları için dua ettiler

Her yıl olduğu gibi sınav öncesi veliler bir kez daha türbelere akın etti. İstanbul’daki Zuhuratbaba türbesine giden vatandaşlar dua etti.

Fotoğraf: DHA

Ortaokul öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yarın yapılacak. Sınava yaklaşık 1.6 milyon öğrenci girecek.

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Sınavdan bir gün önce çok sayıda veli, Bakırköy ilçesinde yer alan ve her sınav öncesi çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Zuhuratbaba türbesine gitti. Veliler burada çocuklarının başarısı için dua ederek şeker dağıttı.

Velilerden Nilay Aktaş, kızı ve oğluna dua ettiğini belirterek “Ben onlardan daha heyecanlıyım. Buraya sık sık geliyorum” dedi.

Kardeşine dua eden Burcu Demirbaş ise sınava çok çalışan çocukların karşılığını almasını diledi. Nihal Deccaloğlu ise üniversite sınavına girecek çocuğu için dua ettiğini dile getirdi.