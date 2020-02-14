Sinan Vardar: Sergen Yalçın Beşiktaş’a doping oldu

Sergen Yalçın Beşiktaş’a olağanüstü bir doping oldu ve takıma müthiş bir motivasyon verdi.

Yeni transfer Kevin-Prince Boateng Gaziantep maçının ikinci yarısında hiçbir varlık gösteremeyen Ljajic’in yerine oyuna girerek önemli işler yaptı ve yapacağını gösterdi.

Sergen hoca, Lens’i de kazanma yolunda.

Beşiktaş’ın futbolcusu olamayacak Diaby’e de kulübe yolu göründü gibi.

Açık ve net; Sergen’in elindeki malzeme bu! Dileğim o ki, Beşiktaş ligi en iyi yerde bitirir.

Sinan Vardar’ın yazısı