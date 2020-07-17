Sinan Vardar: Bu durumda Ahmet Nur Çebi ne yapsın?

Beşiktaş’ta hemen hemen her şey temlikli. Kulüp, tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Victor Ruiz’in bir yıllık maliyeti tam 7.5 milyon Euro (58 Milyon TL.) Vida transferini hatırlıyorsunuz, medyada yandaşlara pompaladılar, 4.5 yıllık sözleşme imzaladılar. Vida’nın sadece imza parası 1.5 milyon Euro (12 Milyon TL), toplam maliyeti 14.7 milyon Euro (115 Milyon TL)…

Adı sanı duyulmamış menajer, geçtiğimiz hafta Beşiktaş Kulübü’ne ihtarname çekti. Vida transferi için sözleşme gereği 11 Milyon TL (!) ödenmesini istiyor. Bir menajerin bir transferden aldığı ücrete bakar mısınız?

İnsan ister istemez bu paralar kimin cebine giriyor diye düşünmeden edemiyor. Ah bu arada; sözleşme kulüpte yok, hokus pokus…

Beşiktaş’ta yaşanan bu akıl almaz durumlardan dolayı kasa tam takır, beş kuruş yok.

Bu durumda; Başkan Ahmet Nur Çebi bu durumda ne yapsın?

Ağustos ayı ortasında Mali Genel Kurul var. Kaçış yok, hesap zamanı geliyor.

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Sinan Vardar’ın yazısı

